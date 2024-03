L'artista ferito a Carpi e le stravaganti motivazioni di una mostra in chiesa

Non si starà a discutere di arte e blasfemia, ma una domanda più generale si può porre. Perché mai un museo diocesano deve prodursi, alla vigilia di Pasqua, in una mostra che può risultare offensiva per la sensibilità di tanti fedeli?

Pro Vita & Famiglia è una onlus d’ispirazione cattolica ispirata alla dottrina tradizionale della Chiesa in tema di famiglia eccetera. Ciò basta e avanza, per i media laici ma non solo, per additarla come peggio degli evangelici di Trump. E’ dunque interessante un loro comunicato di oggi: “Vogliamo esprimere la nostra massima solidarietà all’artista Andrea Saltini, autore della contestata mostra ‘Gratia Plena’ esposta nella chiesa di Sant’Ignazio di Carpi, per la folle e ingiustificabile aggressione subìta oggi nei pressi dell’esposizione. Contestare la scelta di esporre in un luogo sacro opere esteticamente irrispettose del sentimento religioso popolare… non può giustificare in alcun modo nessun tipo di violenza personale”. Più chiara, di così, la differenza tra critica e violenza, difficile spiegarla.