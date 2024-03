La fanatica antisionista che danneggia il ritratto di Lord Balfour: una nociva idiozia

È il tempo degli sfregiatori. Dopo Jorit, il muralista putinista che in Russia ha sfregiato Ornella Muti sulla parete di un palazzo (fa lo stesso che Ornella Muti sia contenta dello sfregio, sempre sfregio rimane), ecco la fanatica palestinista che in Inghilterra sfregia Lord Balfour. Accanendosi sul ritratto dell’antico primo ministro conservato nell’Università di Cambridge, anzi, per essere precisi, nel Trinity College, lo stesso di Bacone, Byron, Wittgenstein, Nabokov… Prima spruzzandogli in faccia vernice rossa con lo spray, poi tagliando forse irrimediabilmente la tela con un cutter. Il risultato, va detto, non assomiglia per nulla a un Fontana. Il grande italo-argentino tagliava con gesto elegante tele bianche, per fare la storia dell’arte, mentre qui viene goffamente tagliata una tela dipinta, per disfare la storia.

