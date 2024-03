Dai Windsor alla Zarina Margherita: la crisi delle dinastie e cosa potrebbe succedere in casa Agnelli

Non si sa chi sia messo peggio, se quelle regnanti, quelle sovrane oppure quelle solo proprietarie, ma il 2024 si delinea finora come molto horribilis per le dinastie in giro per il mondo. Al memoriale in suffragio dell’ex re Costantino di Grecia, monarca ganzissimo, già campione olimpico, a Windsor, la famiglia reale ospitante inglese era praticamente assente, decimata. Kate infatti è convalescente e forse nuovamente ospedalizzata, William ha cancellato all’ultimo forse per starle al fianco o forse perché non ne può più di tutti quei parenti Grecia pur fichissimi e longilinei (grazie al sangue non blu ma molto liquido e americano dei Miller, monopolisti dei Duty Free). Assente lady Gabriella Windsor figlia dei principi di Kent (detti affettuosamente “rent a Kent” perché noleggiabili tipo i nobili della Grande Bellezza). Lei porella ha appena perso il marito Tom Kingston, belloccione morto misteriosamente, che merita un inciso.

