Giambruno: "Giorgia sarà sempre la persona più importante per me"

"Ti rispondo su questo perché per me non ci sono misteri... Giorgia è, e sempre sarà la persona più importante per me. A prescindere dal fatto che abbiamo fatto una famiglia insieme". Questo è il messaggio di San Valentino mandato da Andrea Giambruno a Giorgia Meloni, durante la presentazione del libro di Candida Morvillo "Sei un genio dell'amore e non lo sai", oggi pomeriggio a Roma.

"Questa è l'unica domanda a cui risponderò", ha spiegato l'ex compagno della premier, "perché non ne ho mai parlato prima e non ne ho mai parlato dopo". Meloni ha deciso di interrompere la sua storia con Giambruno a fine ottobre, dando l'annuncio con un post su Instagram, dopo alcuni fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia della trasmissione "Diario del giorno", di cui il giornalista era conduttore. Prima di oggi, Giambruno non aveva ancora mai commentato pubblicamente l'accaduto né parlato della sua storia con Meloni.