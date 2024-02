"Giorgia? La persona più importante della mia vita", dice Giambruno

Il messaggio di San Valentino dell'ex della premier, sul palco del teatro Manzoni a Roma

"Giorgia è stata e sempre sarà la persona più importante della mia vita. Non sono un genio dell'amore, ma una persona perbene" ha detto Andrea Giambruno, giornalista Mediaset ed ex compagno della premier Giorgia Meloni.

Giambruno era sul palco del teatro Manzoni di Roma per la presentazione del nuovo libro della giornalista e scrittrice Candida Morvillo (Sei un genio dell'amore e non lo sai - Amare e farsi amare in sei semplici passi), organizzata nel giorno di san Valentino. Per la prima volta l'ex di Meloni ha parlato del suo rapporto con la premier.

Sul palco, oltre a Giambruno, l'autrice ha dialogato anche con la giornalista di La7 Gaia Tortora, che ha punzecchiato l'ex compagno della premier. "Anche Andrea è lì con la penna, so che ha studiato, sei ripetente come me (in amore ndr)?", chiede Tortora. "Ogni tanto mi è capitato", risponde Giambruno.

Poche le persone presenti, ma non è mancata la presenza di un arcivescovo che spera in un ritorno della coppia. "Il dialogo guarisce ogni ferita, ho pregato per loro perché possano fidarsi di più del Signore e non delle fragilità che abbiamo tutti", dice l'arcivescovo Salvatore Costanzo.

Alla fine della presentazione la giornalista Morvillo chiede a Giambruno: "Che cos'è oggi Giorgia per te?". "Sarà sempre una persona per me importante perché è una persona fantastica e la persona più importante della mia vita", risponde il giornalista.

"Per me non si sono mai lasciati, ma io gli avrei voluto dire che tu la pensi in un certo modo sull'amore, sulla Giorgia e tutto, non capisco quello che hai fatto", dice una signora uscendo dal teatro.