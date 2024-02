Ugo Intini, il socialista malinconico di fronte alla fine delle ideologie

La sua carriera politica, contrassegnata da alleanze e divergenze, lo ha visto assumere ruoli governativi e giornalistici. Aveva detto in una recente intervista: "un’economia di mercato, che porta ricchezza, ma non per una società di mercato, perché i diritti di donne e uomini possono essere più importanti del mercato"

Negli anni Ottanta bastava tirare appena un po’ tardi ed era facile imbattersi, guardando un po’ assonnati qualche tg serale o notturno, in quel socialista dalla faccia da funzionario di partito e dalla parlata controllata. Ugo Intini, sebbene spesso relegato a orari da appassionati in Tv e in virgolettati non da prima pagina sui giornali, prendeva posizione per conto del Psi e di Bettino Craxi solo su temi pesanti, quelli per i quali passavano i cambiamenti storici di quel decennio segnato dalla forza del suo partito e dall’alleanza che coinvolse stabilmente i socialisti con i democristiani e i laici. Era fermo nelle sue convinzioni, ma ci metteva un po’ di quella malinconia che poteva prendere, senza strumenti per difendersi, di fronte alla consapevolezza che la storia delle ideologie era davvero finita. Vedeva il socialismo, quello che aveva imparato seguendo e ascoltando Pietro Nenni, come prospettiva certa e inevitabile, talmente forte da poter sopportare qualunque commistione, a partire dagli inserimenti di iniziativa privata e libertà economica, cioè delle cose che facevano funzionare il mercato e arricchivano tutti.