Cosa sappiamo della strage a Lewiston, nel Maine

Un uomo ha sparato con un'arma semiautomatica in due locali nella cittadina di Lewiston. L'assassino dovrebbe essere Robert Card, un ex militare ora istruttore di tiro. La caccia all'uomo è iniziata

Lewiston, nel Maine, era fino a ieri uno dei paesi più tranquilli sulla costa est degli Stati Uniti. Gli atti di criminalità erano un terzo in meno rispetto al livello medio americano e ogni anno in tutto il Maine, si registrano in media solo 20 omicidi. Poi sono arrivate le 18.56 di ieri (le 00.56 in Italia)

Un uomo è entrato prima in un locale con le piste da bowling, il Sparetime Recreation, a nord della città, e ha sparato con un'arma semiautomatica - dalle prime ricostruzioni sembra essere un AR-15, un fucile leggero (circa due chili e mezzo), maneggevole, non difficile da usare -, contro chi stava giocando. Poi è uscito, è salito in macchina, ha percorso circa sette chilometri, è entrato allo Schemengees Bar & Grille Restaurant sulla Lincoln St, una sorta di grande sala giochi con flipper, videogiochi e tavoli da biliardo dove si può anche mangiare, e ha sparato anche lì. In totale ha ucciso almeno 18 persone. I feriti dovrebbero essere più di cinquanta, alcuni sono in condizioni gravi, qualcuno in condizioni critiche,

L'uomo è stato identificato in Robert Card, quarantant'anni, ex militare, ora istruttore di tiro. Secondo un funzionario della polizia Robert Card è un riservista dell'esercito e quest'anno ha avuto problemi di salute mentale. Senz'altro ora è considerato un uomo altamente pericoloso. "Se lo vedete, non dovete in alcun modo avvicinarvi o entrare in contatto con lui", ha detto Michael Sauschuck, il commissario del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Maine. Le ricerche sono ancora in corso. Lo stato di allerta riguarda non solo la città di Lewiston, ma anche quelle di Lisbon e Bowdoin.

Le strade di Lewiston sono deserte. Le forze dell'ordine hanno ordinato ai residenti di restare in casa e chiudersi dentro, le scuole rimarranno chiuse, così come gli uffici pubblici ed è stato consigliato alle attività commerciali di non aprire. In azione oltre alla polizia federale, ci sono agenti della polizia stradale alla ricerca di una Subaru Outback bianca. In arrivo nel Maine ci sarebbero almeno una mezza dozzina di agenti della Fbi specializzati in gestione di crisi.

"Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato telefonicamente sia con il governatore del Maine Janet Mills, che con i senatori Angus King e Susan Collins e il membro del Congresso Jared Golden a proposito della sparatoria a Lewiston, nel Maine, e ha offerto pieno sostegno federale in seguito a questo orribile attacco", c'è scritto in una nota della Casa Bianca.

Secondo uno studio del 2020 della National Shooting Sports Foundation, negli Stati Uniti ci sono circa 433,9 milioni di armi da fuoco di proprietà civile, pari a circa 1,3 armi da fuoco per ogni americano. Il Maine non è tra gli stati con più armi: ogni 1.000 residentici sono 15.7 armi da fuoco. Eppure è uno degli stati nei quali le armi sono più distribuite: il 47,7 per cento dei residenti hanno almeno una pistola o un fucile in casa, il 78.8 per cento di questi usa queste armi almeno una volta al mese.