Un forte terremoto ha colpito il Marocco. Oltre 800 morti

L'epicentro nella regione di Marrakech. Centinaia i feriti. "Solidarietà e vicinanza al popolo marocchino. Piena disponibilità a sostenere il Marocco in questa emergenza", ha detto Meloni. Il ministro degli Esteri Tajani segue la situazione, ci sarebbero circa 200 italiani in zona: "Farnesina pronta a intervenire"

Un forte terremoto ha colpito questa notte il Marocco. Il sisma, secondo l’Us Geological survey, è stato di magnitudo 6,8 della scala Richter e l’epicentro è stato localizzato 70 chilometri a sudovest di Marrakech. Alle ore 12 di questa mattina, secondo i media locali, il bilancio - destinato a salire - è di oltre 800 morti, i feriti sarebbero più di 600, alcuni dei quali in gravi condizioni, mentre proseguono le operazioni di soccorso. La scossa è stata avvertita anche in Algeria, Spagna e Portogallo.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il vertice G20, ha appreso "con dolore il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Marocco". Meloni, fa sapere una nota di Palazzo Chigi, "ha espresso vicinanza e solidarietà al Primo Ministro Aziz Akhannouch, ai familiari delle vittime e al popolo marocchino, manifestando la piena disponibilità dell’Italia a sostenere il Marocco in questa emergenza".

Nella zona del terremoto, ci sarebbero circa 200 italiani. "Faremo tutto ciò che è indispensabile per aiutare i nostri concittadini. Le famiglie possono essere sicure, possono chiamare l’unità di crisi del ministero degli esteri per avere tutte le informazioni possibili sui nostri concittadini che si trovano nell’area colpita dal terremoto. Ma ripeto: non ci sono feriti, mi sento di rassicurare parenti, amici e famigliari di coloro che sono lì", ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, assicurando che "la Farnesina sta seguendo con attenzione, pronta a intervenire a ad offrire tutto il supporto possibile al paese nordafricano".

Ansa

"La nostra Protezione civile - ha poi aggiunto Tajani - è a disposizione del Marocco, che non ha ancora chiesto un intervento da parte nostra. L'Italia è pronta a fare tutto ciò che serve per aiutare un paese amico, un paese così importante, anche per la stabilità del Nordafrica, vittima di questo disastro. Noi italiani sappiamo molto bene cosa significano i terremoti".