Africa, re e regine per il calendario Pirelli "senza tempo"

Londra. Tra principi e re, regine vere e finti sovrani, lo shooting del calendario Pirelli cinquantesima edizione avviene in una giornata fresca di giugno in una Londra stranamente calda, in cui da poco si son svolte le cerimonie per l'incoronazione di Re Carlo. C’è Naomi Cambell, c’è Amanda Gorman, già poetessa in cappottino giallo Prada alle elezioni bideniane, scrittrice bestseller meglio del generale Vannacci e più elegante, c’è Idris Elba, da non confondere col compianto commentatore sportivo bresciano recentemente perito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE