Gli incendi si possono prevenire. Il caso Calabria

Droni e non solo: dal 2022 qualcosa è cambiato nella strategia di controllo, e i risultati si vedono. I limiti della legge anti piromani

Abbiamo tutti letto nei giorni passati le inquietanti notizie relative all’impatto sull’ambiente degli incendi che con regolare puntualità accompagnano i mesi estivi. Quest’anno i drammi più devastanti sono stati vissuti all’estero, alle Hawaii dove ci sono stati roghi che hanno distrutto non solo aree boscate ma intere città e provocato decine di vittime (il numero esatto non è ancora noto purtroppo). La splendida isola di Rodi è stata percorsa da violenti incendi che hanno distrutto centinaia di ettari di magnifici boschi e macchia mediterranea, e poi come sempre la Sicilia, la Sardegna e tante altre regioni del nostro bel paese.