Dal sottomarino del Titanic fino ai viaggi spaziali: cosa significa turismo estremo

Nel 2009 Ocean Gate Expedition fu fondata da Stockton Rush: un ingegnere aerospaziale impossibilitato a coltivare il suo sogno di andare in orbita per problemi di vista, che si è allora rivolto ai fondali creando quella società per consentire a chi se lo può permettere di essere “uno dei pochi a vedere con i suoi occhi il Titanic”. È ancora lui il ceo della società che al costo di 250.000 dollari al biglietto, per tre passeggeri accompagnati da un pilota e un assistente, organizza tour da 8 giorni e 7 notti con bagno e wifi a vedere il relitto del Titanic: si va a 640 Km dalla costa di Terranova e 3.800 metri di profondità a bordo di quel sottomarino Titan che è improvvisamente spartito dai radar domenica. Il pilota doveva essere appunto lui.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE