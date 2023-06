Il Caffè Sacher a Trieste ha venduto tutte le torte, nonostante le polemiche

Dieci euro per una fetta del dolce viennese? Tutti sembrano lamentarsi, ma la caffetteria domenica è stata costretta a chiudere per i troppi acquisti. “Un successo pazzesco”, racconta al Foglio il titolare del locale Dizzi Alfons

Trieste. Chi domenica scorsa fosse passato davanti al nuovo Caffè Sacher aperto nel centro della città di Trieste, si sarebbe scontrato con una serratura blindata e con un’atmosfera mesta e stagnante dentro l’elegante locale. I passanti perplessi, in effetti, domenica, non riuscivano a spiegarsi le serrande abbassate in un giorno festivo. A sentire le polemiche sui prezzi della celebre torta viennese, la Sacher appunto, consumabile al tavolo al costo di circa dieci euro, la sorprendente chiusura a pochi giorni dall’inaugurazione sembrava il perfetto compimento della condanna inflitta alla caffetteria dal dibattito cittadino. “E’ ingiusto far pagare dieci euro una fetta di torta!”. Un’indignazione apparentemente collettiva che ha poi travalicato i confini giuliani per raggiungere mezza Italia, accesa dalle dichiarazioni del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza: “La torta costa troppo? Se hai i soldi vai, sennò guardi fuori”.