Scendere a patti con gli orsi e con i lupi, le conseguenze

Come uscire dalla contrapposizione fra gli ambientalisti estremisti e la Lega che promette un Trentino senza belve. La regione non vuole privarsi della fauna (sopratutto per il progetto di grande successo "Life Ursus") ma non può convivere con gli attacchi ai danni di pascoli e persone

Scaturita da un tragico episodio di cronaca nera – l’orribile uccisione, il 5 aprile scorso, di un uomo di 26 anni, Andrea Papi, da parte di un’orsa, incontrata fortuitamente dal giovane mentre correva lungo una strada forestale nei pressi del suo paese: Caldes, nella trentinissima Val di Sole – la discussione sul rapporto tra orso e uomo sta assumendo la dignità di una complessa e intrigante questione bioetica e biopolitica. Se appena si prova a liberarla dal frastuono della consueta, tanto inevitabile quanto mediocre spettacolarizzazione politico-mediatica, la tematica della convivenza tra i grandi carnivori e gli abitanti delle “terre alte” alpine si rivela per quello che è: una delle molteplici versioni di una delle questioni radicali del nostro tempo, quella del rapporto con la natura, da parte dell’etica, del diritto e della politica, in breve della ragione e della responsabilità umane. Un rapporto tra dimensioni che si compenetrano e condizionano tra loro, al punto che non ha più senso neppure pensarle a prescindere l’una dalle altre. In particolare, ciò che appare sempre più evidente è la radicale impossibilità di pensare la natura a prescindere dall’uomo che la abita, e la custodisce e la trasforma al tempo stesso: la trasforma anche quando si propone di custodirla. Allo stesso modo, le decisioni umane a proposito della natura comportano conseguenze per gli stessi esseri umani, per la qualità della loro vita individuale e collettiva. L’equilibrio che ne consegue è strutturalmente e inevitabilmente sempre provvisorio, se non precario, comunque bisognoso di essere continuamente rivisto e aggiornato. Come per altre questioni bioetiche e biopolitiche, a cominciare da quelle che riguardano l’inizio e la fine della vita umana, o la sessualità e le sue implicazioni culturali e sociali, la tendenza a polarizzare lo scontro tra posizioni estreme è tanto forte quanto sterile se non dannosa, mentre l’unico approccio costruttivo risulta quello dialogico, orientato alla costruzione di sintesi ragionevoli, di mediazioni alte, tra i diversi punti di vista e i diversi valori in gioco.