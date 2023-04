A Trento, tra gli animalisti che manifestano per salvare l'orsa Gaia dall'iniezione letale

Trento. "Per questa storia, ho pianto per due giorni", dice la signora Beatrice, 58 anni, operaia, arrivata in mattinata da Pisa. "L’ho scritto pure su Tik Tok: la civiltà di un paese si giudica da come tratta gli animali. Poi non meravigliamoci se ci ammazziamo tra di noi". Le esce spontanea la parlata toscana quando aggiunge: "Qui la gente deve apri’ il cervello!".

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE