Immigrazione: l'emergenza che non lo era

In un paese come l’Italia, che tratta un fenomeno strutturale come l’immigrazione alla stregua di un perenne evento straordinario, deliberare lo stato di emergenza per la gestione dei flussi è quantomeno coerente. Lo ha fatto notare ieri Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, con un tocco di amara ironia. E’ la seconda volta che un governo italiano invoca misure straordinarie per l’immigrazione. La prima fu con le Primavere arabe del 2011, quando si varò il piano Emergenza nord Africa (Ena), che avrebbe dovuto favorire l’equa redistribuzione dei migranti nel paese. Il piano mise una toppa nell’immediato ma si rivelò inadeguato in termini di costi – elevati, quasi 600 milioni di euro spesi solamente per l’accoglienza fra gli ultimi due mesi del 2011 e tutto il 2012 – ma soprattutto in termini di trasparenza. Con l’Ena si favorirono i grandi centri di accoglienza a scapito dei più piccoli, che invece garantivano servizi più efficienti. La procedura di assegnazione delle strutture rimase segreta, senza coinvolgere gli enti locali e contribuendo ad alimentare quel “business dell’accoglienza” poi stigmatizzato dagli stessi governi che, a prescindere dal colore politico, negli anni l’hanno favorito con misure che guardavano più al breve che al lungo periodo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE