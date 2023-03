Incidente ferroviario in Grecia: decine di vittime

Nella notte due treni si sono scontrati nei pressi della città di Larissa, nella Grecia centrale. Oltre 80 i feriti. Metsola: "Profonda tristezza"

Almeno 32 persone sono morte e più di 80 sono rimaste ferite in seguito a un incidente ferroviario accaduto nei pressi della città di Larissa, nella Grecia centrale. Attorno alla mezzanotte c'è stato uno scontro tra un treno merci e un treno passeggeri, su cui viaggiavano circa 350 persone. Più di un vagone è deragliato e almeno tre sono andati a fuoco dopo l'impatto tra i due vettori. "Lo scontro è stato molto forte. Le prime quattro carrozze sono deragliate, mentre le prime due sono quasi completamente distrutte", ha detto ai media greci Konstantinos Agorastos, governatore della Tessaglia, la regione dov'è accaduto l'incidente.

(foto EPA)

"Sono stati dieci secondi da incubo con le fiamme, non si vedeva nient'altro che fumo", ha raccontato un passeggero all'emittente greca SKAI TV. I soccorsi sono partiti nella notte e vanno avanti. "Procediamo in condizioni molto difficili a causa della gravità della collisione tra i due convogli", ha detto il portavoce dei vigili del fuoco, Vassilis Varthakoyiannis.

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha espresso "profonda tristezza per il terribile incidente vicino Larissa in Grecia", Così come la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha detto: "I miei pensieri sono con voi", postando anche un messaggio in lingua greca.

"Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini sta seguendo la tragedia ferroviaria in Grecia ed esprime affettuosa vicinanza ai familiari delle vittime, al popolo greco e al governo di Atene", si legge in una nota del Ministero di Porta Pia.