Venezia come un romanzo russo

Venezia. “E se l’intelligence russa aprisse dei negozi in Italia con personale addestrato a scopo di propaganda?”, si domanda su Twitter Gints Knoks. “Sentite la mia storia: io e miei amici ci trovavamo a Venezia, ogni sera allo stesso bar”, sbandierato con tanto di screen da Google maps, “perché è il più economico della città. Pieno di studenti e locali. Serghei, il barista, è molto socievole. Insieme a un cliente abituale, russo pure lui, intrattiene gli avventori enfatizzando la ricchezza culturale di Mosca, le responsabilità degli Stati Uniti e il pericolo nazista in Ucraina. Chiacchiere da bar, no? Quello che non sanno è che noi capiamo il russo. E alla terza sera sentiamo Serghei e il suo socio parlare del loro vero lavoro: fare campagna per il regime di Putin. A quel punto li smascheriamo. Si innervosiscono e tagliano corto. L’amico se ne va, Sergei torna torvo dietro il bancone. Queste sono le loro foto”. Nel giro di poche ore l’aneddoto diventa virale, condivisioni a migliaia. Tra i like di sdegno, spicca quello di Christo Grozev, giornalista di Bellingcat, un autorevole sito investigativo specializzato in inchieste sul Cremlino: era stato l’autore del tweet a invitarli a indagare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE