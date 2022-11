 Fincantieri ma non solo. Chi è stato Giuseppe Bono, con le sue due vite

Giuseppe Bono si è formato quando cominciava l’epoca dei PhD e dei postlaurea all’estero, ma ha seguito un percorso completamente diverso. La laurea in economia a Messina la prese nel 1970 mentre era stato già inserito, da giovanissimo, nei corsi interni della Fiat-Finmeccanica per formare chi doveva occuparsi di pianificazione e controllo. Imparare direttamente in fabbrica e a contatto con chi le cose le fa è stato evidentemente un metodo molto utile e straordinariamente efficace, in quella Fiat in cui era entrato da operaio (ne ha mantenuto, forse come lascito di una specie di seconda e vera famiglia, il tifo juventino). L’ambito, poi, è stato sempre lo stesso, tra meccanica per la grande industria della difesa e della logistica e grandi cantieri. E nella provenienza della formazione iniziale, tra una Fiat che era anche un pezzo di economia pubblica e la Finmeccanica che era anche un pezzo di economia privata, c’era la duttilità della classe di dirigenti bollati, sparando nel mucchio, come boiardi di stato. E Giuseppe Bono non ha fatto nulla per togliersi quell’etichetta, non perché la gradisse, figuriamoci, ma perché non gliene importava niente del giudizio sul suo operato quando non provenisse dagli ambienti cui teneva, dal potere politico inteso strettamente come ristretto gruppo di persone che decidono, dal mondo sindacale, con cui scontrarsi ma nel pieno rispetto reciproco, dal giro di aziende con cui interagiva per questioni di mercato e per rapporti di filiera. Ha fatto talmente poco per non sembrare un dirigente saldamente inserito nella tradizione delle partecipazioni statali, con tutto il portato negativo di quella definizione, da legare il suo nome per molti anni al più scassato dei cosiddetti enti di gestione, l’Efim. Ci arrivò proprio per una di quelle commistioni tra pubblico e privato che hanno caratterizzato, aiutando a sfumare le rispettive rigidità, gli anni dai Sessanta agli Ottanta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE