Rubare la vita di un altro

C’è un dettaglio micidiale nella storia (già micidiale di suo) della povera ragazza massacrata dal suo ex compagno e vicino di casa, una storia che interpreta lo spirito dei tempi come poche. Lei, Carol Maltesi, da commessa diventa travet del porno online, sex worker anzi smartworker causa crisi, e lui bancario ma già con identità secondaria di food blogger, e poi anche pornodivo part time pure lui. Già, col Covid non solo gli anziani hanno imparato a usare la app Esselunga, ma tanti si sono buttati su lavori e lavoretti online che favoriscono narrazioni parallele. Come su Onlyfans, dove operavano la povera vittima e il disgraziato carnefice. Una prosecuzione di Instagram con altri mezzi. Lui, Davide Fontana, bancario evidentemente irrequieto, turnista del porno da telefonino e pure food influencer. Giuseppe Pontiggia un tempo raccontava la smania di un bancario che voleva cambiare mestiere, e in “La morte in banca”, metteva in chiaro, esiste qualcosa di più noioso di una banca? Esiste qualcosa che eccita di più la smania di cambiare tutto? Certo, dopo questa storia ogni volta che si andrà allo sportello si terrà in tutt’altra considerazione il placido commesso che sta dall’altra parte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE