La festa dell'okkupazione

"Ma te lo sai come se fa un’occupazione?”, chiede quello che ha l’aria di saperla lunga. Sfumacchia il suo mozzicone di sigaretta e guarda dall’alto in basso chiunque gli rivolga la parola. Avrà 17 anni, le gote rosse ancora ricoperte di brufoli, ma parla come se si sentisse investito della responsabilità di riportare un po’ di giudizio in mezzo a tanti sconsiderati. “Allora spiegamelo te”, gli risponde piccato l’altro, mingherlino e intimidito dal tono di rimprovero del compagno. Quello che la sa lunga gli sbuffa un po’ di fumo in faccia e inizia l’elenco contando sulle dita della mano: “Allora: prima devi convoca’ l’assemblea, poi fai vota’, quindi comunichi col preside...”. E così via. Stanno davanti al cancello dell’Argan, liceo artistico occupato dal giorno prima in zona don Bosco, uno dei 50 istituti che solo a Roma, nel giro di pochi giorni, sono stati presi d’assalto dagli studenti. Erano anni che non si vedeva una simile agitazione nella capitale. “L’ultima volta mi sa che era il 2016, quello contro le multinazionali. Me l’ha raccontato mia sorella”, ricorda un ragazzo che all’epoca aveva appena finito le scuole elementari. Oggi non c’è il mercato globalizzato da combattere, ma si protesta per le infiltrazioni sulle pareti, i laboratori chiusi, le scuole pericolanti, la didattica a distanza. Una situazione grave e riconosciuta da tutti, anche da dirigenti e professori, che non mancano di ripetere che “noi e i ragazzi dividiamo gli stessi spazi, e la muffa come ce l’hanno loro ce l’abbiamo pure noi”. Tutti d’accordo, insomma. Ma le occupazioni di questa settimana somigliano più al colpo di coda di un mondo fatto di collettivi e movimenti che galleggia fra passato e presente, alla ricerca del riflettore giusto sotto cui mettersi in mostra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE