Le immagini della palazzina crollata a Ravanusa

Sette vittime, due sopravvissuti e altre due persone che risultano ancora disperse: è il bilancio, ancora provvisorio del crollo di una palazzina a Ravanusa, in provincia di Agrigento, avvenuto sabato sera in seguito, probabilmente, a una fuga di gas. Per tutto il weekend i vigili del fuoco hanno lavorato alla ricerca dei dispersi, scavando senza sosta, anche a mani nude, tra le macerie. Mentre sarebbero almeno 100 le persone sfollate nella zona.

