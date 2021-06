La goduria di essere svizzeri

Quando al novantaseiesimo o quasi Coman con la sua spavalderia da antillano allegro ha calciato quel pallone che girava benissimo, e il pallone s’è stampato sulla traversa, e la tv ha inquadrato la ghirba pallida da basco triste di Deschamps, e Deschamps ha stretto un po’ di più le labbra e ha alzato mezzo sopracciglio al cielo, come uno che ha scritto nei cromosomi che la vita è lotta e amarezza, non zucchero delle Antille, è stato chiaro che la “elvetofobia” non è un concetto astratto ma un problema ben piantato nella storia. Quando poi Mbappé, il cocktail multietnico più riuscito di Francia, non ha avuto paura di tirare male il calcio di rigore, la faccia di Deschamps la tv non l’ha fatta vedere. Ma da basco monocromatico deve aver pensato che non sempre basta la grandeur, o la presunzione di essere predestinati. Se ti trovi di fronte quegli svizzeri tignosi, con la loro geometrica organizzazione militare, e il loro orgoglio di Willensnation, la “nazione fondata sulla volontà. E mentre la maggioranza degli europei godeva di quel sentimento che fossero tedeschi sarebbe Schadenfreude – ma essendo francesi come si dirà? – la domanda è stata chiara: ma chi sono, gli svizzeri?

