Patriarcato islamico

C’è qualcosa di più violento, ingiusto, inumano della storia di Saman Abbas? C’è una violazione più inaccettabile della libertà e del corpo stesso di una donna di quelle subite da questa ragazza di origini pachistane di diciotto anni? Non ci sono. La sua storia è questa, ed è nota da qualche giorno. La notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, in un paesino del reggiano, Novellara, Saman viene accompagnata dal padre e dalla madre, Nazia e Shabbar Abbas, lungo un viottolo e consegnata con una scusa a uno zio, Danish Hasnain di 33 anni. Sarà lo zio, secondo le indagini fin qui svolte e i riscontri accertati, a ucciderla. Il corpo di Saman fatto sparire, i tentativi di depistaggio, anche da parte dei genitori, di uno squallore raccapricciante. Il motivo? Saman non voleva sposare, per procura, un cugino in Pakistan. Per questo è stata uccisa, nell’omertà di un’intera famiglia. Il pensiero va a Hina Saleem, vent’anni, uccisa dal padre a Brescia nel 2006 per lo stesso motivo. C’è qualcosa di più violento e ingiusto contro una donna, contro i diritti di una donna?

