Roma Capitale cerca personale. Ma il concorsone non torna

Un maxi concorso in tempi brevissimi nella Roma amministrata da Virginia Raggi. Cosa mai potrà andare storto? Il bando di Roma Capitale per selezionare 1.470 figure professionali da inserire nell’apparato amministrativo si chiuderà fra tre giorni. Prima che fosse riaperto, lo scorso 23 aprile, erano già 177 mila i candidati: con questa nuova finestra temporale ci si aspetta che le domande superino di gran lunga quota 200 mila. Per snellire al massimo le procedure, come consentono le recenti norme del ministro Renato Brunetta che hanno sbloccato e riformato i concorsi pubblici, il Campidoglio ha scelto quella che sembra la strada più rapida per reclutare le sue nuove leve: nessuna preselezione, nessuna valutazione per titoli, una sola prova scritta, digitale, della durata di 60 minuti con 60 domande a risposta multipla. Per entrare in graduatoria servirà raggiungere una votazione minima di 21 su 30.

