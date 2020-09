Che bomba di mercato. A Roma da cent'anni si passeggiava su un ordigno della Grande guerra

Pubblicità

Un ordigno inesploso trovato a Roma, non della seconda ma della prima guerra mondiale. La scoperta è stata fatta questa mattina poco prima delle 11 a due passi da Campo de' Fiori, nel pieno centro della Capitale. A dare l'allarme, avvisando il 112, è stato un gruppo di operai impegnati in lavori di ristrutturazione in un negozio in via dei Cappellari. La strada è stata subito evacuata, con un centinaio di persone – tra residenti e commercianti – che sono dovuti scendere in strada.Le operazioni di sgombero, che hanno richiesto anche la rimozione di alcuni veicoli parcheggiati, sono state gestite dalla polizia locale e dai vigili del fuoco, mentre per disinnescare la bomba è stato necessario l'intervento degli artificieri dei carabinieri e poi degli uomini del genio civile dell'esercito. “L'ordigno era sotto il pavimento, a circa un metro di profondità, e misurava otto centimetri. Pesava quasi tre chili ed era potenzialmente pericoloso” ha spiegato al Foglio Vittorio Martino, capitano del 6° reggimento Genio pionieri.

Oggi #30settembre gli artificieri dell'#EsercitoItaliano intervenuti tempestivamente in Via dei Cappellari a Roma, hanno disattivato e trasportato in luogo sicuro una bomba di 81 mm dal peso di 2,8 kg risalente al primo conflitto mondiale #noicisiamosempre #dipiùinsieme pic.twitter.com/xhN6ihA5Ev — Esercito Italiano (@Esercito) September 30, 2020

“Abbiamo messo in sicurezza l'area e disattivato la spoletta a tempo. Poi nel pomeriggio la bomba è stata trasferita a Santa Maria delle Mole, fuori Roma, e lì l'abbiamo fatta brillare con successo”. Le operazioni sono terminate poco prima delle 16, con le persone evacuate che hanno fatto rientro a casa e al lavoro. L'ordigno, si è chiarito con il passare delle ore, era di fabbricazione italiana e risaliva non al secondo conflitto mondiale – come era lecito aspettarsi – ma alla guerra del '15-18. Cosa ci faceva nella Capitale, come ci è arrivata? Su questo dall'esercito preferiscono non sbilanciarsi.