Viva Bartoletti abbasso i fessi

Gli "attivisti" ambientalisti hanno rovinato una gara di atletica a Stoccolma, rischiando pure di far infortunare gli sportivi. Da Instagram l'ex direttore di Raisport ha ritrovato il ruggito: “Non c’è nulla di più stupido, di più volgare, di più irrispettoso". Bene, bravo, e speriamo non serva il bis

I cervelloni imbrattatori si sono rifatti vivi oggi al Battistero di Firenze, ma forse qualcosa, a furia di dannose scemenze. hanno imparato e si sono limitati a sporcare di pummarola il selciato. Non così i loro pessimi colleghi di Stoccolma, che hanno scelto di rovinare una gara d’atletica (che non inquina, ma a chi la fa costa fatica) mettendo per di più a serio rischio l’incolumità degli sportivi. Nel finale della 400 ostacoli maschile della Diamond League a Stoccolma, in tre sono entrati in pista con tanto di striscione cercando di fermare i corridori lanciati, rischiando pure di farli infortunare. Bravo il telecronista di Sky, Nicola Roggero, che ha subito urlato in diretta: “Cretini, sono entrati degli imbecilli!”. Ma un premio alla carriera va al bravo Marino Bartoletti, che ha ritrovato il ruggito su Instagram: “Non c’è nulla di più stupido, di più volgare, di più irrispettoso, di più ‘ignorante’ e di più osceno – per ‘proteggere’ l’ambiente – che interrompe una manifestazione di sport (nel totale, folle disprezzo dei sacrifici di chi si prepara a una gara). Oltretutto di uno sport purissimo e ‘fragile’ come l’atletica leggera. Cosa vogliono dimostrare questi infelici vigliacchi? E’ questa la strada per risvegliare le coscienze?”. Bene, bravo, e speriamo non serva il bis.