Balla balla sovranina

Nella mattina, ieri, che inizia con Giorgia Meloni la fratella d’Italia che twitta un selfie per farci sapere che è il suo compleanno e lucra migliaia di cuoricini (decidersi una buona volta tra fare politica e fare la wannabe influencer mai, eh) la conferma di come siamo caduti in basso (“Mio Dio, come sono caduta in basso” rimane sempre un bel film, uno spoiler della nazione) viene da un’altra parte e da un’altra bionda, del resto più votata dagli italiani. Da Lorella Cuccarini, sì. L’ex showgirl indistruttibile come una cucina di qualità dell’industria made in Italy.

Si fa intervistare da Oggi, che è sempre meglio che certuni tabloid governativi, e svela il suo alto pensiero sovranista, e il suo amore senza se e senza ma per il governo del cambiamento: “Ha fatto più cose di sinistra questo governo di quelli precedenti”. Per Oggi la Lorella nazionale “ha le idee chiare, molto chiare”. Tipo: “La differenza non è più tra destra e sinistra, ma tra chi pensa agli elettori e chi alle élite e alla finanza”. Minchia. Europeista, però, che manco Cazzullo: “L’Europa: ce l’hanno raccontata come un’idea meravigliosa, ma quella che viviamo esiste solo attorno all’euro, che ci ha impoveriti”. E via così, una raffica che Toninelli dovrebbe studiare anni, ma anni, per tenere il ritmo. E per una volta, meglio di noi sono quelli che hanno commentato sui social. Tipo: “Dopo Orietta Berti, Rita Pavone, Claudia Gerini, Valeria Marini, Jerry Calà e Riccardo Scamarcio oggi si aggiunge #LorellaCuccarini: non si contano più le menti brillanti a sostegno del #GovernoDelCambiamentoInPeggio”. Ecco. Limitarsi a ballare, no?