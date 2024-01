Quel film di scandalo e virtù. “Il cacciatore” rivisto oggi

Rivedendo “Il cacciatore” di Michael Cimino, tornato in sala in questi giorni, mi pare incredibile d’averlo visto un tempo in una piccola tv sgangherata, con la pubblicità, magari su Canale 5, o forse in uno di quei Vhs allegati con l’Unità di Veltroni nella “collana americana”. Come sono riuscito a non staccare gli occhi di dosso da un film di oltre tre ore in cui per almeno due non succede nulla? Com’è stato possibile sorbirmi una lunghissima scena di caccia senza caccia, quaranta minuti di matrimonio ortodosso a Clairton, Pennsylvania, e silenzi interminabili tra Robert De Niro e Meryl Streep senza uno straccio di “backstory”? Forse era questa la vita senza “second screen”. Niente notifiche sullo smartphone. Niente laptop. Solo io, la tv e “Il cacciatore”. Per ritrovare una condizione che ormai mi pare simile alla meditazione zen oggi c’è solo il cinema o magari un rehab (non è vero che andiamo al cinema per la “visione collettiva”, ci si va sperando che il film riesca a non farci guardare il telefono ogni due minuti). E rivisto al cinema, nello splendore del formato panoramico inventato non a caso per farci mollare il divano, “Il cacciatore” resta intatto. Non solo quella sensazione di incontrare vecchi amici e luoghi familiari che ci danno film e libri un tempo amati, ma l’orchestrazione di una potenza visiva come oramai capita raramente di vedere, al cinema o a casa.

