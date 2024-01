Dal libro al film. L'utilità e il diletto di avere un romanzo per copione

Da Nicole Kidman in "Expat" a "It Ends With Us”, della premiata ditta Colleen Hoover. Il sito Lit Hub elenca le pellicole e le serie in uscita nelle prossime settimane, puntellate da opere letterarie a sostegno. Ed è bene che sia così: le idee nascono da altre idee, non dal vuoto pneumatico

La prima garanzia: un libro che un editore ha scelto e si è dato la pena di pubblicare. Sappiamo che il film non sarà “scritto e diretto”, magari da un esordiente che non guarda film (e non legge libri) per timore di farsi influenzare – figuriamoci se ascolta il produttore (che siccome in Italia quasi mai lavora con soldi suoi, lascia perdere). Qui non c’è pericolo, parliamo di film e di serie made in Usa. Un libro di sostegno fa bene a tutti: le idee nascono da altre idee, non dal vuoto pneumatico.