Pure Alfred Hitchcock, il più bravo di tutti, si è sbagliato

Pierre Bayard, ancora lui. E le sue fissazioni, dissimulate in un curriculum da normalista french style: letteratura e psicoanalisi, con Derrida come ciliegina sopra la torta. Per capirci: i ragionamenti che gli anglosassoni bollano come “filosofia continentale” – mentre ovunque dilaga Slavoj Zizek. Pettegolezzo editoriale: anni fa, dopo aver letto l’articolo “Quel che volevate sapere su Lacan e avreste dovuto invece chiedere a Hitchcock”, cercammo di far pubblicare Zizek in italiano (nessuno era interessato, e agli altri libri dello sloveno non siamo interessati noi).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE