Ben scritto e diretto, “Fair Play” è sconsigliato alle coppie non ancora assestate

Bisogna sapere che era al Sundance, il festival del cinema indipendente. Una volta frequentato dai distributori che a prezzi ragionevoli portavano a casa titoli “mumblecore”: due in una stanza, a mormorare frasi smozzicate, secondo l’uso del tempo. Quando le barriere d’entrata erano alte. Ora il festival voluto da Robert Redford è preda delle piattaforme con soldi da spendere. Ormai hanno capito che le produzioni interne hanno sempre quel retrogusto da produzione interna – da “originale Netflix”, come si diceva per certi film televisivi (sempre secondo l’uso del tempo). “Fair Play” – opera prima scritta e diretta da Chloe Domont – è costata a Netflix 20 milioni tondi. Per la cronaca, il record assoluto sono stati i 25 milioni di dollari spesi da Apple tv per “CODA”, il film con la figlia di genitori sordomuti che vuole sfruttare il suo talento di cantante – era il remake di un titolo francese, e fruttò a una piattaforma streaming il primo Oscar per il miglior film.A “Fair Play” non succederà. Per via di un paio di scene sexy, tra Phoebe Dynevor (da “Bridgerton”, la regista non vedeva l’ora di toglierle il corsetto e di vestirla da squalo della finanza) e Alden Ehrenreich (da “Ave, Cesare!”, i fratelli Coen gli avevano messo gli occhi addosso per la scena in cui deve levarsi l’accento campagnolo per pronunciare la frase: “Vorrei fosse cosi semplice”).

