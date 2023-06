Tutti in aiuto di Léaud, l'attore che ha dato al quotidiano la misura del sogno

Figlio, ostinatamente figlio, così forse si potrebbe sintetizzare la parabola esistenziale di Jean-Pierre Léaud. Faccia e corpo della nouvelle vague: scoperto e allevato da François Truffaut e rivelato da Jean-Luc Godard, che dopo le accuse durissime di Truffaut sembra poi negli anni essersi preso realmente cura, a suo modo, dell’indomita fragilità di Léaud. Ed è proprio la morte di Godard il 13 settembre dello scorso anno a segnare il ritorno di una grave depressione per l’attore francese. Un periodo confuso e doloroso che ha portato con sé anche non rinviabili complicazioni economiche per un uomo che non ha certo mai badato al soldo e le cui economie sono sempre derivate da movimenti appassionati privi di calcolo. In molte pellicole da lui interpretate, alcune straordinarie e film cult, il compenso non era (quando c’era) altro che una cifra irrisoria. Nel frattempo in soccorso di Léaud è arrivato un gruppo denominato Amis de François Truffaut, che con la complicità del critico cinematografico e biografo di Truffaut, Serge Toubiana, ha promosso una campagna di crowdfunding a suo sostegno. Inutile dire che subito la cifra richiesta è stata superata e innumerevoli sono stati i messaggi di affetto a cui Léaud ha risposto con un tenero e delicato messaggio in cui promette il ritorno a una quotidianità migliore e ai set.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE