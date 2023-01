L'eterno ragazzo. Il premio Mark Twain ad Adam Sandler

Nel 1981 due ex-studenti dell’università di Los Angeles crearono un premio cinematografico, un anti-oscar, per premiare i peggiori film e le peggiori performance attoriali dell’anno. Col tempo questi Razzie Award sono diventati un’istituzione, e continuano a ricercare i peggiori talenti sullo schermo dei precedenti dodici mesi. Quasi mai i vincitori si presentano a ritirarli, e lo show ha una vera e propria cerimonia live, diventata una presa in giro delle grandi serate di gala al Dolby Theatre di Los Angeles. In questi quarant’anni una delle celebrità hollywoodiane che ha accumulato più nomination ai Razzies, oltre a Sylvester Stallone, è Adam Sandler, per il suo lavoro sia di attore che di sceneggiatore che di produttore. Ne conta diverse decine, ben distribuiti nel tempo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE