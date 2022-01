L'Oscar per il miglior film a "Spider-Man", c'è chi dice di sì

È la rivincita dei supereroi che salvano la stagione al botteghino. Sarebbe un riscatto per l'Academy che già si è fatto sfuggire in passato "The Dark Knight" e "Black Panther"

È un po’ che nulla va come dovrebbe, parlando di cinema. “Tenet” di Christopher Nolan avrebbe dovuto segnare la ripartenza (era l’agosto del 2020, ancora non sapevamo che sarebbe stata solo la prima riaccensione dei motori) e ci sono andati in pochi. “No Time To Die” di slittamento in slittamento è arrivato nei cinema americani lo scorso ottobre, un mese dopo era già on demand, e così i conti sballano (era previsto per l’aprile 2020, per via del ritardo hanno dovuto ritoccare qualche scena con gli sponsor).