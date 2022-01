I primi “prossimamente” del 2022 per il cinema che tenta di riorganizzarsi

Meno perentorie delle liste che hanno chiuso il 2021, arrivano i primi – timidi – “prossimamente” per il 2022. Di questi tempi neanche sappiamo come l’industria del cinema si riorganizzerà, non potendo puntare sulle sale disertate dagli spettatori (le alternative ci sono, e parecchie: ma le uscite contemporanee in sala e in streaming non sono state abbastanza redditizie, e il giocattolo è piuttosto costoso). Guarda nel futuro il sito Criterion, che fiancheggia la più bella collezione di classici del cinema in dvd e ora anche in streaming (se abitate negli Stati Uniti o in Canada). Campione di tempismo Joshua Oppenheimer, con “The End”: una famiglia si chiude in un bunker, ne esce venti anni dopo la fine del mondo. Il regista, che si era occupato finora dei massacri nell’Indonesia anni 60, questa storia post apocalittica ha deciso di girarla in musical. Non si conoscono le ragioni del disastro, ma non sembrano faccende di virus. Ci sarà Tilda Swinton, attrice-prezzemolo dell’anno a venire. Dal rifugio corazzato passerà a “The Killer” di David Fincher, che per far coppia con lei ha scelto Michael Fassbender. Copione di Andrew Kevin Walker: aveva scritto “Seven” e questa volta lavora su una graphic novel di Alex Nolent. Dopo il cinefilo “Mank” in bianco e nero, il regista rivuole il suo pubblico. Su Netflix, naturalmente, che aveva già diffuso la serie “Mindhunter”.

