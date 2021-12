L'ultimo saluto a Lina Wertmüller

In tanti hanno salito questa mattina la lunga scalinata della Protomoteca in Campidoglio per portare il loro ultimo saluto a Lina Wertmüller, morta ieri a 93 anni. La camera ardente è stata aperta questa mattina alle 8 e chiuderà alle 20. Domani alle 10.30 i funerali che si terranno all’interno della chiesa degli artisti di piazza del Popolo. La regista - prima donna candidata a un Oscar nel 1977 per il film “Pasqualino sette bellezze” - sarà poi sepolta al cimitero monumentale del Verano. Ad accogliere la famiglia e gli amici questa mattina è stato il sindaco Roberto Gualtieri. Accanto al feretro diverse corone di fiori (al centro quella inviata dall’attrice e amica Sophia Loren) e lo stendardo del comune di Napoli, di cui la regista aveva ricevuto la cittadinanza onoraria. “Un fatto per il quale - ha ricordato il sociologo Domenico De Masi - era più orgogliosa persino dell’Oscar”.

Tra i primi ad arrivare questa mattina nella sala della Protomoteca il ministero della Cultura Dario Franceschini e l’assessore capitolino Miguel Gotor. “Lina Wertmuller è stata una grande donna, una regista coraggiosa, innovativa, avanti rispetto ai tempi", ha detto il ministro. “Una donna con due palle cosi”, ha sintetizzato poi Maria Zulima, unica figlia della Wertmüller che ha poi sottolineato: “sarebbe giusto intitolarle una via, una piazza o un teatro che era per lei una grande passione”. L’ex sindaco Francesco Rutelli, oggi presidente di Anica, ha proposto di riunire il tanto materiale prodotto dalla Wetmuller - tra schizzi, bozzetti e disegni - sotto l’egida del ministero della Cultura o del Centro sperimentale di cinematografia.

x Durante la premiazione negli Stati Uniti nel 2019 La stella sulla Walk of Fame di Hollywood La regista alla premiazione nel 2019 In comapagni di Giancarlo Giannini e Franco Zeffirelli Sul set di un suo film Un ritratto risalente agli anni Ottanta Giancarlo Giannini e Mariangela Melato nel suo film più conosciuto "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto" (1974) Una scena del film Sul set in compagnia di Sophia Loren Con Francesco Rosi Con Paolo Villaggio Tra Raoul Bova e Giancarlo Giannini Col regista americano Spike Lee Foto di gruppo: da destra con Franco Carraro, Gianni Letta, Francesco Rosi,Carlo Lizzani e, seduto, Michelangelo Antonioni Con Walter Veltroni Con l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, durante il conferimento della cittadinanza onoraria nel 2015 Con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati durante la cerimonia in suo omaggio al Senato, nel 2019 Omaggiata al Quirinale dall'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 1 di 20

Molti anche i volti del mondo del cinema, della cultura e dello spettacolo che negli anni hanno lavorato con la regista e che questa mattina hanno scelto di venire in Campidoglio. Da Mara Venier a Dacia Maraini, da Leopoldo Mastelloni a Sergio Assisi.