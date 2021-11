Il Torino Film Festival abbraccia il pop e apre con "Sing 2 - Sempre più forte"

La madrina quest’anno è Emanuela Fanelli, che saprà evitare certe tremende goffaggini del passato. In apertura c'è il film di Garth Jennings che è puro spettacolo, come il capostipite che aveva fissato i personaggi degli animali canterini

Animali canterini, anche quelli che di loro non sarebbero portati. L’elefantessa timida, la maialina che ha lasciato a casa il marito con una schiera di figli porcellini. “Sing 2 – Sempre più forte” di Garth Jennings ha aperto ieri il Torino Film Festival, in cerca di identità come quasi tutte le manifestazioni cinematografiche (solo Venezia fa eccezione, per il favorevolissimo periodo dell’anno, il prestigio, un direttore con le idee chiare e un pizzico di fortuna). Si chiuderà il 4 dicembre, tra i riconoscimenti classici manca il Premio Cipputi, per film sul mondo del lavoro: cancellato l’anno scorso perché mancavano i soldi.