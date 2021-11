“Strappare lungo i bordi” è realizzato con somma cura artigianale e perfidia

Non importa cosa abbiate già letto di Zerocalcare. La nuova serie scritta da Michele Rech sia d'esempio per smorzare la banalità di certe macchiette degli sceneggiatori italiani

Etimologie fantasiose, troppo belle per essere vere. “Catarsi” e “catarro” hanno la stessa origine, spiega l’Armadillo a Zero spingendolo quando è triste a dar di lacrime e moccio. Secondo l’Animale guida, o Voce della coscienza, per affrontare un grande dolore un bel singhiozzo vale più di tanti ragionamenti. Ha le sue ottime ragioni, anche se Zero gli fa notare che una parola viene dal greco (e ha a che fare con la purificazione), l’altra parola viene dal latino (e ha a che fare con qualcosa che scorre). Bisogna buttarsi sul “bardo di Rebibbia” – inteso come quartiere, la definizione sta sul sito che vende la Zerocalcare 3D Collection, riproduzioni dei personaggi dipinte a mano – per vedere una serie divertente e originale. Sei episodi di venti minuti, da ieri su Netflix con il titolo “Strappare lungo i bordi”. Animazione, grazie al cielo. Nel film “La profezia dell’Armadillo” (diretto nel 2018 da Emanuele Scaringi) l’Armadillo pareva un Gabibbo arancione con la corazza.