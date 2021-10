Una serie tv splatter spiega la Corea del sud meglio di un saggio

Il soft power coreano raggiunge un altro, ennesimo record. Non solo ha guadagnato la seconda candidatura all’Oscar con il film “Escape from Mogadishu”, ma ha prodotto anche un fenomeno inedito nel settore delle serie tv, che probabilmente cambierà sia il nostro modo di guardare le serie sia la direzione degli investimenti dei produttori internazionali. In meno di venti giorni dalla sua pubblicazione globale su Netflix, e con un insignificante lancio pubblicitario, “Squid Game” è diventata la serie tv più vista in quasi ottanta paesi. E sta per diventare la serie più vista in assoluto sulla piattaforma, superando il patinato “Bridgerton”. I nove episodi scritti e diretti dal regista Hwang Dong-hyuk raccontano la vicenda di 456 persone che accettano di partecipare a un gioco mortale per avere la possibilità di vincere un premio da 40 milioni di dollari. Il gruppo viene trasportato su un’isola deserta, e ci sono sei diverse prove da superare, sei tradizionali giochi per bambini, da “un, due, tre, stella” al gioco del calamaro (ojingeo, una specie di campana tradizionale coreana) dal tiro alla fune alle biglie la regola è semplice: chi perde, muore.

