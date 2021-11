Un film per riscoprire Sergej Dovlatov

Un metro e novanta di altezza e un quintale di peso. Sergej Dovlatov era l’antitesi vivente delle sue opere, tutte agili, tutte stringate, mondi portatili capaci di raccontare con micidiale ironia l’uomo sovietico e di sempre, quello che si arrabatta, che deve pur vivere e non fa che arrangiarsi, e si arrabatta, vive e si arrangia in slalom perpetuo tra le evenienze, tra l’assurdo imponderabile e ristrettezze ponderabilissime, tentando di domare le complicazioni di un destino balordo che opera tragicamente sotto spoglie ridicole, magari proprio quelle di un calzino finlandese come accade nel romanzo La valigia (riproposto a puntate sul Foglio nell’estate di alcuni anni fa), memoir costruito intorno ai pochi oggetti che l’autore porta con sé nel 1979, al momento di emigrare, trentottenne, negli Usa. “Dalla pena che mi facevo, poco mancava che mi mettessi a piangere. Ero convinto di possedere delle cose. Invece, in tutto, una sola valigia.”

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE