Il dissidente Solzhenitsyn

Gli archivi dell’Accademia svedese hanno di recente rivelato la preoccupazione tra i giudici per le conseguenze che avrebbero atteso Aleksandr Solzhenitsyn se lo scrittore sovietico avesse ricevuto il premio Nobel per la letteratura. L’autore di “Una giornata nella vita di Ivan Denisovich”, che aveva rivelato gli orrori dei Gulag e alla fine è stato esiliato dall’Unione Sovietica, fu al centro di un feroce dibattito. “Ci sono circostanze esterne che sono riconosciute da tutti ed estremamente difficili da valutare: se un premio Nobel per Solzhenitsyn lo gioverà o lo danneggerà”, scriveva il membro dell’Accademia svedese, Artur Lundkvist, in documenti visti dal giornalista Kaj Schueler e riportati sul quotidiano Svenska Dagbladet. “La propaganda da più parti per la sua candidatura non tiene conto delle conseguenze per lui. Si tratta principalmente di manifestare contro l’Unione sovietica, sia in modo giustificato che ingiustificato. Tuttavia, il premio Nobel non dovrebbe diventare un campo di battaglia tra diversi interessi politici”. L’Accademia aveva già assegnato il Nobel a Boris Pasternak nel 1958, dopo la pubblicazione del “Dottor Zivago”. Pasternak accettò il premio, ma fu costretto a rifiutarlo dalle autorità sovietiche che avevano bandito il suo romanzo. Nel 1965, il Nobel è andato a Mikhail Sholokhov, uno scrittore accettabile per il governo sovietico. Henry Olsson, un altro membro dell’Accademia, si oppose a Lundkvist: “Proprio perché abbiamo consegnato il premio allo stalinista Sholokhov nel 1965, l’imparzialità richiede che dovremmo essere in grado di darlo a uno critico del sistema, come Solzhenitsyn”.

