Terry Gilliam cancellato sembra vittima del suo "Brazil"

Al teatro Old Vic di Londra i dirigenti e il personale sarebbero inquieti. Neanche un posto da incubo come l’universo del suo film era arrivato a un tale livello di “sentito dire” - in una vecchia intervista, il regista aveva criticato il #MeToo. Siamo allo spionaggio tra vicini di pianerottolo

“Rumours of staff unrest”. Basta per far cancellare un musical, all’Old Vic di Londra. Rumour, che significa “dicerie, cose che si sanno in giro”. I dirigenti e il personale del teatro sarebbero scontenti, agitati, inquieti. Per via di Terry Gilliam, l’americano dei Monty Python, che avrebbe dovuto dirigere nella stagione prossima il musical “Into the Woods”, di Stephen Sondheim. Al cinema l’abbiamo visto nella versione di Rob Marshall, e al compositore dobbiamo anche “Sweeney Todd”.