Due libri in Francia raccontano i danni del vittimismo del MeToo (e uno è di una vittima)

"La mia storia autorizza tutti gli eccessi, sono divenuta il braccio armato di una battaglia che rifiuta qualsiasi sfumatura, sono l’arma di una guerra che non è la mia", scrive Tristane Banon, che fu tra le prime a rompere il muro del silenzio

Cooperazione non guerra tra i sessi, perché “gli uomini possono essere i nostri migliori alleati”. Tristane Banon, giornalista e scrittrice di successo nata a Neuilly-sur-Seine, sobborgo chic alle porte di Parigi, fu una delle prime a denunciare le violenze sessuali nel mondo politico d’oltralpe. Era l’estate del 2011 quando sporse denuncia contro Dominique Strauss-Kahn per tentato stupro, accelerando la caduta dell’ex direttore del Fondo monetario internazionale e pezzo da novanta del socialismo francese, ma contribuendo anche all’esplosione del fenomeno MeToo. A distanza di dieci anni, la femminista Banon denuncia in un pamphlet corrosivo, “La paix des sexes” (L’Observatoire), quella che definisce “l’ossessione vittimista” delle neofemministe francesi.