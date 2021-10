"Che oppressione, questo poitically correct". Parla Tim Burton

“Non vorrei mai essere un comico in questo momento, perché non puoi fare e non puoi dire nulla senza ritrovarti nei guai. È davvero un peccato per ogni artista, è davvero fastidiosa e opprimente questa situazione del politically correct. C’è chi se ne preoccupa, ma di certo quello non sono io. Non ho mai fatto caso a quello che dico, quindi non mi interessa nulla”. Tim Burton - 63 anni di cui più di 30 passati dietro la macchina da presa - arriva nel giorno conclusivo della 16esma Festa del Cinema di Roma per ritirare il Premio alla Carriera e tutto si ferma, dagli ingressi al red carpet fino ad una sala con il pubblico, stracolma. Tutti pazzi per Tim Burton senza distinzioni di età, sesso, razza o credo: il regista americano originario di Burbank, California, unisce tutti, almeno qui a Roma, in una sorta di quello che lui definisce “un club ideale per quegli eterni ragazzi che amano i falliti, la libertà, i marziani, le donne che ti seguono con una valigia in mano, i reietti e gli esclusi”. “Oggi ho paura ad essere qui – spiega al Foglio - ho paura di stare in mezzo a tutta questa gente e di rispondere alle domande”, ironizza, ma non più di tanto, proprio lui che con i suoi film ha dimostrato di non aver avuto mai paura di nulla, e semmai la paura l'ha trasformata nella protagonista delle sue storia e ce l'ha resa più accettabile, a cominciare da quella più grande: quella per la morte.

