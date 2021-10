Un autunno di musical

Conviene farci l’abitudine, lo diciamo per chi non ama i film musicali e ancora serba rancore agli amici che lo hanno convinto a vedere "La La Land" di Damien Chazelle (era il 2016, il delitto dovrebbe essere andato in prescrizione)

Attenzione. Silenzio. Andiamo a cominciare. Ci eravamo appena seduti – al festival di Cannes lo scorso luglio, caldo fuori e gelo in sala – e sullo schermo già incalzavano Marion Cotillard e Adam Driver. Per strada, a braccetto con la troupe, cantando “allora, possiamo cominciare?” (alla fine una rapida ricomparsa: “Se il film vi è piaciuto, ditelo in giro”). Conviene farci l’abitudine. Lo diciamo per chi non ama i musical e ancora serba rancore agli amici che lo hanno convinto a vedere “La La Land” di Damien Chazelle (era il 2016, il delitto dovrebbe essere andato in prescrizione).