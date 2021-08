"Annette" di Léos Carax, lontano dagli Oscar, vicino a Oscar Wylde

Parliamone in assenza. Ancora non sappiamo quando “Annette” di Léos Carax uscirà nelle sale italiane. Può darsi perfino che I Wonder Pictures, la distribuzione che ha comprato il film, preferisca far uscire prima la Palma d’oro che ha in catalogo: “Titane” di Julia Ducournau. Per memoria: il film che racconta la sanguinolenta inclusività post-umana, e ha stuzzicato la curiosità di Spike Lee: “Non avevo mai visto una Cadillac che mette incinta una donna”. Va detto che il presidente della giuria con le auto della General Motors ha una certa familiarità: prima di Cannes, aveva girato uno spot per il lancio della Cadillac Escalade.

