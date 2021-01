Il Covid ha fiaccato il cinema, ma non l'ha ucciso

Dalla presenze ai guadagni i numeri, per quanto prevedibili, non lasciano spazio all'interpretazione. Il cinema vive il suo momento più difficile. Il lockdown della cultura ha avuto effetti pesantissimi: nel 2020 i botteghini italiani hanno incassato “appena” 182,5 milioni di euro, un calo rispetto all'anno precedente del 71 per cento. La fotografia, impietosa, arriva da Cinetel, l'associazione romana che rileva circa il 95 per cento del box office nazionale. Una situazione difficile che non ha risparmiato nemmeno il resto dell'Europa: in Francia, per esempio, il calo è stato del 69,5 percento così come in Germania, mentre in Spagna, Gran Bretagna e Irlanda è andata ancora peggio, con un dato negativo che oscilla tra il 72,4 per cento iberico e il 75,5 della cinematografia d'oltre manica.



