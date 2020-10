Donne e cinema. A Largo Fellini siede Anna Magnani

x 1 di 6

Alla vigilia dell'inizio della Festa del Cinema di Roma, arriva una sorpresa all’installazione in Via Veneto dedicata al binomio ‘’Donne Cinema’’. Sulla panchina rossa collocata tre settimane fa a Largo Fellini, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, siede da oggi la statua in bronzo dell'attrice romana Anna Magnani. L'opera – a grandezza naturale – è il risultato del lavoro di Antonio Nigro, mentre l'allestimento è stato realizzato da Mekane.

A “salutare” la statua della Magnani, che resterà esposta sotto le mura aureliane fino a fine anno, c'erano questa mattina Antonio Monda, direttore artistico della Festa del Cinema di Roma, Noemi Ruzzi (in rappresentanza del ministero della Pari opportunità) e Sabrina Alfonsi, presidente del I municipio di Roma.

‘’Donne Cinema’’ è un'installazione della Fondazione Sorgente Group, emanazione del gruppo finanziario Sorgente, dal 2016 editore del Foglio. “Abbiamo scelto Anna Magnani – ha spigato Paola Mainetti, vicepresidente della fondazione – perché nessuna attrice meglio di lei incarna lo spirito delle donne romane, resilienti e combattive. Sagace e fiera, popolana e signora, aveva una sicura coscienza di sé e della sua origine".