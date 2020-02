Chi sono i vincitori degli Oscar 2020

Parasite di Bong Joon Ho ha conquistato il premio Oscar per migliore film (e anche per miglior regia, migliore film straniero e sceneggiatura originale). È la prima volta nella storia che un film non americano riesce a conquistare la statuetta più ambita. I favoriti della vigilia, Joker – che era il film che aveva ricevuto più nomination, 11 –, 1917 e Piccole donne, sono così stati superati dall'outsider che aveva già vinto il Festival di Cannes.

La lista dei vincitori degli Oscar 2020

Miglior film: Parasite

Regia: Bong Joon Ho, Parasite

Attore protagonista: Joaquin Phoenix, Joker

Attrice protagonista: Renee Zellweger, Judy

Attore non protagonista: Brad Pitt, C’era una volta… a Hollywood

Film d’animazione: Toy Story 4

Corto animato: Hair Love

Sceneggiatura originale: Parasite

Sceneggiatura non originale: Jojo Rabbit

Cortometraggio: The Neighbor’s Window

Scenografia: C’era una volta… a Hollywood

Costumi: Piccole donne

Documentario: Made in USA – Una fabbrica in Ohio

Cortometraggio documentario: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Attrice non protagonista: Laura Dern, Storia di un matrimonio

Montaggio sonoro: Le Mans 66 – La grande sfida

Sonoro: 1917

Fotografia: 1917

Montaggio: Le Mans 66 – La grande sfida

Effetti speciali: 1917

Trucco e acconciature: Bombshell

Film internazionale: Parasite (Corea del Sud)

Colonna sonora: Joker

Canzone originale: “(I’m Gonna) Love Me Again”, Rocketman

