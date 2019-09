Tutti i Joker del grande e piccolo schermo

Joker come Amleto

Per molti attori ormai interpretare Joker, il classico antagonista di Batman, è una sorta di consacrazione. Joker è stato creato nel 1940 da Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson: i primi due hanno ideato anche l’Uomo Pipistrello, il secondo era il giovanissimo disegnatore allievo di Kane. Gli autori si sono ispirati a Gwynplaine, clown dalle labbra sfigurate in un perenne lugubre sorriso nel film L’uomo che ride diretto da Paul Leni nel 1928, adattamento del racconto di Victor Hugo. È un perfetto antagonista per Batman, non dal punto di vista fisico ma psicologico: l'uno vuole riportare l’ordine, l'altro crede solo nella risata perché non ritiene che un ordine sia possibile. E come il suo avversario dal mantello nero, anche Joker può avere molteplici interpretazioni. Nei fumetti, al cinema e in tv. Il 3 ottobre esce nelle sale italiane l'ultima versione, quella del film Joker di Todd Phillips vincitore del Leone d’oro a Venezia e interamente dedicato al personaggio, con protagonista Joaquin Phoenix.



Intanto, ecco una carrellata di tutti i volti del Joker, sul piccolo e sul grande schermo.